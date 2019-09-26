Эмоциональное выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН вновь заставили общественность говорить о планах Киева по захвату Крыма. Депутаты Верховной рады успели поделиться своими мечтами, в которых у них появляется возможность ограбить жителей полуострова.

Эмоциональное выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН вновь заставили общественность говорить о планах Киева по захвату Крыма. Депутаты Верховной рады успели поделиться своими мечтами, в которых у них появляется возможность ограбить жителей полуострова.Владимир Зеленский в очередной раз воспользовался участием в международном мероприятии, чтобы попросить у мирового сообщества денег и заявить свои претензии на Донбасс и Крым. При этом разрешение кризиса на юго-востоке Украины возможно при соблюдении минских соглашений, которые игнорируют сами украинские власти, а жители российского полуострова однозначно и в полном соответствии с международным правом продемонстрировали свое желание раз и навсегда порвать с Киевом.Однако такие "мелочи" не стали препятствием для сомнительных высказываний президента Украины. А они, в свою очередь, спровоцировали еще более скандальные и весьма откровенные заявления со стороны депутатов Верховной рады. Те собрались на специальной конференции, чтобы вместе помечтать о том, как ограбить жителей Крыма. В первую очередь, судя по словам политиков, они намерены отобрать имущество у тех людей, которые переехали но полуостров после его воссоединения с Россией."Я вас уверяю, после возвращения Крыма в лоно Украины мы сможем – даже на фоне всех проблем – применить действенные механизмы очищения полуострова", – цитирует депутата Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ахтема Чийгоза. Причем распределение награбленного, по его словам, должно происходить в пользу крымских татар."Изначально татары в Крыму были большинством, и сегодня они должны иметь приоритет над другими нациями", – заявил украинский парламентарий."Все, кто переселяется на полуостров из России, должны понимать: мы, депутаты Рады, не считаем это законным. Мы все отнимем!", – заключил Ахтем Чийгоз.