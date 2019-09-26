Три часа назад с Байконура стартовала ракета Союз-ФГ. Запуск уже назвали историческим, ведь эта ракета в последний раз вывела на орбиту космический корабль. Потом это будут делать новейшие Союзы 2.1а. И впервые в истории сегодня в космос отправился представитель Объединённых Арабских Эмиратов.

Три часа назад с Байконура стартовала ракета "Союз-ФГ". Запуск уже назвали историческим, ведь эта ракета в последний раз вывела на орбиту космический корабль. Потом это будут делать новейшие "Союзы 2.1а". И впервые в истории сегодня в космос отправился представитель Объединённых Арабских Эмиратов.На то, чтобы выйти космос, у ракеты и экипажа — меньше десяти минут. Мощнейшие двигатели буквально сотрясают все вокруг. Это 519-й пуск на легендарном "Гагаринском" старте. Вот он — тот самый рокот того самого космодрома.Двадцать девять тысяч километров в час! Именно с такой скоростью ракета "Союз-ФГ" преодолевает земное притяжение. В первые две минуты- двигатели тратят большую часть топлива. Космическая командировка на МКС начинается!К борту МКС корабль приблизится уже через шесть часов. За это время трое космонавтов успеют несколько раз облететь Землю. После стыковки на Международной космической станции будет сразу девять человек. Еще накануне из космоса рапортовали: к теплой встрече готовы."Начало работы прошло штатно, корабль отделился от третьей ступени, все конструкции корабля раскрылись. Идем по плану, стыковку осуществим в намеченное время", — рассказал Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос".62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и всегда улыбчивый Хазза-аль-Мансури из Арабских Эмиратов. Первый от этой страны в космосе."И снится нам не рокот космодрома…"Именно под эту песню на Байконуре провожают каждый экипаж. Одна из многих космических традиций. И конечно общение с родственниками и журналистами, ровно за сутки до пуска.Хаззаа признается, что в качестве талисмана взял игрушечного верблюда, а Джессика делится — до сих пор не верит в то, что летит в космос."Опыт у нашей команды может и небольшой, но это компенсируется очень высокой мотивацией, серьезной подготовкой, высокой квалификацией", — констатировал Олег Скрипочка.Арабский космонавт должен вернуться на землю меньше чем через две недели. Хаззаа пообещал угостить космонавтов экзотическими блюдами и даже совершить намаз в космосе. Чтобы поддержать его, коллеги и родственники прилетели на двух самолетах.А вот для ракеты "Союз-ФГ" станет последней миссией. Почти десять лет именно она выводит человечество в космос. Следующий раз это сделает более современная "Союз 2.1а".