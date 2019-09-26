С 2017 года на этом участке в авариях пострадали девять человек

С 2017 года на этом участке в авариях пострадали девять человекНадземный пешеходный переход появится на трассе М-7 возле Ворши во Владимирской области, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.Переход планируют построить на 164 км федеральной трассы в течение месяца. Такое решение 24 сентября было принято руководителем дорожного ведомства Алексеем Борисовым.Основная цель постройки — обеспечить безопасное движение пешеходов возле примыкания к трассе региональной дороги Колокша — Кольчугино. За два года на этом участке произошло семь ДТП, в которых пострадали девять человек.Вплоть до полной готовности «надземки» местные жители смогут переходить трассу по регулируемому наземному переходу.Напомним, что 24 сентября для повышения безопасности были закрыты левые повороты на км 164+227 (пересечение с региональной дорогой 17 ОП РЗ 17А–2 Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики). Повернуть можно будет на новых развязках:в сторону Владимира — на км 162+800;в сторону Москвы — на км 167+900.