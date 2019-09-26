С 2017 года на этом участке в авариях пострадали девять человек
С 2017 года на этом участке в авариях пострадали девять человек
Надземный пешеходный переход появится на трассе М-7 возле Ворши во Владимирской области, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.
Переход планируют построить на 164 км федеральной трассы в течение месяца. Такое решение 24 сентября было принято руководителем дорожного ведомства Алексеем Борисовым.
Основная цель постройки — обеспечить безопасное движение пешеходов возле примыкания к трассе региональной дороги Колокша — Кольчугино. За два года на этом участке произошло семь ДТП, в которых пострадали девять человек.
Вплоть до полной готовности «надземки» местные жители смогут переходить трассу по регулируемому наземному переходу.
Напомним, что 24 сентября для повышения безопасности были закрыты левые повороты на км 164+227 (пересечение с региональной дорогой 17 ОП РЗ 17А–2 Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики). Повернуть можно будет на новых развязках:
в сторону Владимира — на км 162+800;
в сторону Москвы — на км 167+900.