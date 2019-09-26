Бесплатная интерактивная выставка-презентация "Город: детали" о дизайн-решениях для современного мегаполиса откроется с 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ

Площадь выставки превысит 15 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэра Москвы в четверг.Экспозиция объединит дизайнеров, архитекторов и урбанистов из 11 стран, в том числе России, Германия, Италия, США и Франция. Одной из центральных тем выставки станет использование малых архитектурных форм.Отмечается, что на ВДНХ покажут современные концепции спортивных площадок, скверов и городских арт-объектов. Кроме того, пройдут дискуссии о мировых тенденциях в развитии городской среды. Специалисты поделятся результатами последних исследований и проанализируют новые примеры по созданию комфортной среды в городах.Согласно сообщению, выставка разделится на три тематические секции: "Арт-объекты в городской среде", "Малые архитектурные формы и формирование коммьюнити добрососедства" о влиянии таких деталей, как скамейки, фонари, лестницы, фонтаны и скульптуры на восприятие жителями городской среды, а о том, как сохранить уникальный облик района и усовершенствовать его инфраструктуру, поговорят в секции "Мой любимый район. Частное и общественное".Согласно сообщению, программу дополнят концерты, кинопоказы и красочный световой перформанс.