В портфеле молодого человека полицейские обнаружили и изъяли весы и целлофановые пакеты с неизвестным порошкообразным веществом...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО задержали 19-летнего жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.Инспекторы в ходе патрулирования территории района Северное Бутово на улице Грина для проверки документов остановили автомобиль «Лада Гранта». Молодой человек, находившийся за рулем транспортного средства, заметно нервничал во время общения с полицейскими, в связи с чем сотрудниками полиции было принято решение досмотреть подозрительного гражданина и салон автомобиля. В портфеле молодого человека полицейские обнаружили и изъяли весы и целлофановые пакеты с неизвестным порошкообразным веществом. Проведенное исследование установило, что изъятое вещество является героином, массой более 107 граммов.Следователем ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56