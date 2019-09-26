В мероприятии принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец...

Повесткой заседания стало совершенствование работы в области обеспечения безопасности дорожного движения. В ходе встречи обсуждались вопросы, направленные на повышение качества работы подразделения.В начале заседания заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец сообщил, что в настоящее время в городе активно развивается дорожно-транспортная инфраструктура и применение новых технологий в развитие транспортной системы требует аналогичных, а порой и опережающих мер реагирования, направленных на повышение безопасности на дорогах.«На протяжении последних нескольких лет на столичных дорогах отмечается сокращение основных показателей аварийности. Проводимые Госавтоинспекцией и Правительством Москвы мероприятия в области обеспечения безопасности дорожного движения способствует повышению положительной динамики», - отметил заместитель начальника Главка.В своем докладе врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Юрий Дроганов отметил основные итоги и достижения проведенной работы подразделения.Так Юрий Дроганов сообщил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, удалось снизить количество ДТП более чем на 100 случаев. Основными видами нарушений выявляемых непосредственно при оформлении ДТП со стороны водителей являются: несоблюдение дистанции, очередности проезда, правил проезда пешеходных переходов, перестроения и превышение скоростного режима, а со стороны пешеходов – переход проезжей части в неустановленном месте, неподчинение сигналам светофора, а также неожиданный выход либо нахождение на проезжей части.С учетом складывающейся дорожно-транспортной обстановки, с начала года подразделениями Госавтоинспекции проведено 6 общегородских профилактических мероприятий, в ходе их проведения к административной ответственности привлечено почти 10 тысяч участников дорожного движения, из которых 4 тысячи – пешеходы.Госавтоинспекция продолжает проводить работу по популяризации и разъяснению гражданам преимуществ использования «Европротокола» при оформлении ДТП. Европротокол призван снизить количество заторовых ситуаций, вызванных авариями с причинением материального ущерба, и ускорить процесс оформления документов.Еще одним приоритетным направлением деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, который напрямую оказывает влияние на оценку деятельности полиции, является предоставление государственных услуг населению.Ежедневно в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы более 7 тысяч граждан получают государственные услуги по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, а также выдачи водительских удостоверений. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставлением услуг составляет 94,2%.В заключение своего выступления Юрий Дроганов отметить, что достижение определенных целей по обеспечению надлежащего уровня безопасности дорожного движения возможно исключительно путем консолидации усилий всех субъектов, прямо или косвенно задействованных в данной области.«Дальнейшие шаги должны быть связаны с повышением предметности совместных действий, способности своевременно и адекватно реагировать на новые вызовы, а в идеале – упреждать их, в том числе посредством своевременного и актуального изменения действующего законодательства», - отметил врио начальника столичной Госавтоинспекции.В ходе обсуждения повестки заседания члены общественного совета получили ответы на вопросы, касающиеся работы УГИБДД Москвы, а также высказали свои предложения по улучшению деятельности подразделения.В завершение заседания Андрей Понорец выразил благодарность членам совета за активное участие в решении задач и проблем по разным направлениям деятельности, которые существенно влияют на работу московской полиции.«Ваша представленная объективная оценка действий сотрудников органов внутренних дел очень важна для нас, в том числе по наиболее актуальным вопросам. Мы всегда готовы на конструктивный диалог и сотрудничество», - отметил заместитель начальник Главка, подводя итог заседания.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве