Экс-президент Украины Петр Порошенко нагло врет, когда утверждает, что так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе не существует. С громким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Экс-президент Украины Петр Порошенко нагло врет, когда утверждает, что так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе не существует. С громким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Формула Штайнмаера" подразумевает предоставление
Донбассу временного особого статуса и проведение местных выборов под
наблюдением ОБСЕ. Если организация признает их демократическими, Киев будет
обязан закрепить специальное положение региона законодательно.
Бывший президент Петр Порошенко в эфире одного из украинских
телеканалов опроверг существование "формулы Штайнмайера". Сергей
Лавров, давая интервью изданию "Коммерсант", уличил бывшего лидера
Незалежной во лжи.
"Честно говоря, знаю Петра Порошенко с того времени, когда
он был министром иностранных дел. Он всегда старался быть внешне приличным
человеком. Не получалось", – посетовал глава внешнеполитического
ведомства.
По словам Лаврова, Порошенко обсуждал предложения по
урегулированию в Донбассе с Путиным. И если бы рядом сидел нынешний президент
Германии, а тогда министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то он
бы подтвердил существование такого плана, сказал глава российского МИДа.
Также Лавров ответил на вопрос, действительно ли во время одной
из встреч предложил Путину забрать Донбасс. Министр отметил, что
президенты встречались тогда один на один, и подробности разговора ему
неизвестны.
Заявление про "формулу Штайнмайера"
прокомментировали и в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков отметил, что
Киев в итоге останется без Донбасса, если откажется принимать план
урегулирования.