Экс-президент Украины Петр Порошенко нагло врет, когда утверждает, что так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе не существует. С громким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Экс-президент Украины Петр Порошенко нагло врет, когда утверждает, что так называемой формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе не существует. С громким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Формула Штайнмаера" подразумевает предоставлениеДонбассу временного особого статуса и проведение местных выборов поднаблюдением ОБСЕ. Если организация признает их демократическими, Киев будетобязан закрепить специальное положение региона законодательно.Бывший президент Петр Порошенко в эфире одного из украинскихтелеканалов опроверг существование "формулы Штайнмайера". СергейЛавров, давая интервью изданию "Коммерсант", уличил бывшего лидераНезалежной во лжи."Честно говоря, знаю Петра Порошенко с того времени, когдаон был министром иностранных дел. Он всегда старался быть внешне приличнымчеловеком. Не получалось", – посетовал глава внешнеполитическоговедомства.По словам Лаврова, Порошенко обсуждал предложения поурегулированию в Донбассе с Путиным. И если бы рядом сидел нынешний президентГермании, а тогда министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то онбы подтвердил существование такого плана, сказал глава российского МИДа.Также Лавров ответил на вопрос, действительно ли во время однойиз встреч предложил Путину забрать Донбасс. Министр отметил, чтопрезиденты встречались тогда один на один, и подробности разговора емунеизвестны.Заявление про "формулу Штайнмайера"прокомментировали и в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков отметил, чтоКиев в итоге останется без Донбасса, если откажется принимать планурегулирования.