Известная фигуристка Татьяна Навка порассуждала о неприкосновенности частной жизни. Имен спортсменка не называла, но народ уверен, что на такие мысли ее натолкнула шумиха вокруг рака у актрисы Анастасии Заворотнюк.

Известная фигуристка Татьяна Навка порассуждала о неприкосновенности частной жизни. Имен спортсменка не называла, но народ уверен, что на такие мысли ее натолкнула шумиха вокруг рака у актрисы Анастасии Заворотнюк.Чемпионка призналась, что с возрастом все чаще начала придаваться философским размышлениям. Она уверена, что каждое событие в жизни по-новому раскрывает характер человека, принимающего в нем участие. По ее мнению, особенно ярко это проявляется в сложных жизненных ситуациях."Кто-то готов пиариться на чужих событиях( причём достаточно "близкие люди" пускай это будет на его совести) , кто-то помочь и промолчать, а кто-то вечно разглагольствовать и переливать из пустого в порожнее, давая пустые советы ни о чём. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) – написала Навка. Спортсменка отметила, что в таких случаях всегда вспоминает поговорку "Счастье любит тишину"."Правда я бы ещё добавила, что тишину любит любой аспект жизни человека, который касается только его. Когда человек захочет с вами поделиться своими счастьем, радостью или горем, то он сделает это, когда захочет или будет готов", – припечатала сплетников Навка. Она добавила, что в век безумно быстрого развития информационных технологий многим очень не хватает такта и вежливости, передает .Очень многие подписчики Навки подумали, что она рассуждает о случае с онкобольной Анастасией Заворотнюк: вся страна говорит и ее тяжелом состоянии вот уже почти месяц. Получить определенную известность, воспользовавшись громким скандалом, пытаются и некоторые врачи, и даже коллеги актрисы, которые пересекались с ней на съемочной площадке. "Наверное Вы о Насте? Совершенно правы" – поддерживают фигуристку пользователи Сети.Материал дополняется