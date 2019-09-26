Выборы прошли спокойно. Жалобы от наблюдателей поступали, но после проверок ни одна из них не подтвердилась.

По словам Вадима Минаева, председателя облизбиркома, выборы прошли спокойно. Жалобы от наблюдателей поступали, но после проверок ни одна из них не подтвердилась. Однако, вопросы возникли у самих членов избиркома. По словам Вадима Минаева, нередко участники выборов снимают свои кандидатуры незадолго до голосования. Кроме того, большая часть заявлений подается в последний момент, это не всегда позволяет детально проверить достоверность сведений, подаваемых кандидатами. Так, информация о судимости, к примеру, в некоторых случаях поступала уже после того, как выборы прошли.