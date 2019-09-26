Пожар произошел в частной гостинице в районе подмосковного Домодедово, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, существует угроза распространения огня.

Пожар произошел в частной гостинице в районе подмосковного Домодедово, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, существует угроза распространения огня.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.Отмечается, что пожар произошел на втором и третьем этажах гостиницы, которая расположена в деревне Новосъяново городского округа Домодедово. Пожарные опасаются, что огонь может перекинуться на соседние дома.