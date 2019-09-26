В связи с участившимися новостями об онкологии у отечественных звезд россияне стали бдительней относиться к своему здоровью. О причинах рака мозга – глиобластомы, симптомах и провоцирующих факторах рассказал онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории международного медицинского центра ОН КЛИНИК – Анатолий Михайленко.

В связи с участившимися новостями об онкологии у отечественных звезд россияне стали бдительней относиться к своему здоровью. О причинах рака мозга – глиобластомы, симптомах и провоцирующих факторах рассказал онколог-маммолог, хирург, врач высшей категории международного медицинского центра ОН КЛИНИК – Анатолий Михайленко.Ракголовного мозга – глиобластома, является опухолью злокачественного характера.Среди общего количества онкозаболеваний, рак мозга встречается в 5-6% случаев. Этотнедуг отличает стремительное развитие и способность метастазировать.Сдавливаниеили разрушение ткани мозга в области опухоли обуславливает, так называемую,первичную симптоматику:Головнаяболь постоянного характера, не проходящая от приема обезболивающих лекарств.Рвотавне зависимости от приема пищи. Опухоль давит на рвотный центр в среднем мозге.Головокружения,которые возникают в результате сдавливания структур мозжечка.Начальнаястадия рака мозга может протекать бессимптомно. Во второй стадии, когда опухольпрорастает в другие структуры мозга, основным симптомом является низкоедавление, при прорастании опухоли в другие структуры мозга появляетсясоответствующая симптоматика – сильная головная боль, снижение зрения и слуха, ограничениедвижения мышц."Длядиагностики опухоли необходимо провести трепанацию черепа, которое заключаетсяв том, чтобы сделать отверстие в черепе и достигнуть пораженного участки. Специальныминструментом (зондом) берется кусочек ткани опухоли для гистологическойверификации. Производится картирование этой опухоли. Комиссия, которая состоитиз врача-нейрохирурга, врача-радиолога, врача-химиотерапевта, составляет картулечения. Задача врачей – сократить опухоль до таких размеров, чтобы онаперестала создавать давление на жизненно важные центры. Если в результатепроводимого лечения опухоль успешно сокращается, врачи решают, смогут ли ониудалить опухоль оперативным способом. И уже после операции производитсяхимиотерапия и лучевая или гамма-терапия. Почему Хворостовский прожил дольше, аЖанна Фриске меньше? Это зависит оттого, какая была гистологическая структура опухоли и от методов лечения,которые им проводили", – пояснил Михайленко в интервью "Дни.ру".Длительностьи стоимость лечения также зависит от того, на какой аппаратуре и какимихимиопрепаратами проводится терапия. Чем мощнее лучевая установка, темизбирательнее она действует на опухоли, и тем дороже стоимость лечения. Такжена стоимость влияет чистота химиопрепаратов, так как их производство и синтез оченьдорогостоящее занятие.Еслиговорить об основной причине глиобластомы, то это генетические изменения генаАРС, которые передаются по наследству. Если у ближайших родственников ванамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, есть генетическаяпредрасположенность к этому заболеванию. И эти генетические изменения несвязаны с искусственным оплодотворением, о котором сейчас много говорят,применительно к Анастасии Заворотнюк и Жанне Фриксе. Официальной информации отом, что они точно делали ЭКО, нет. Само ЭКО не может спровоцировать рак мозга.В России и за рубежом не выявлены случаи онкологических заболеваний послепроведения ЭКО."Взаимосвязиболезни Хворостовского, Фриске и Заворотнюк нет. Здесь только настораживает то,что они все относятся к одному кругу, бомонду. Но искать на основании трех случаевзакономерность, нельзя, – заявляет онколог. – Спровоцировать заболевания,которые уже заложены у человека, может мощная нагрузка на организм. Роды в 48лет – это огромный стресс. Как и введение любых гормонов. У здоровой женщиныдетородного возраста до 38 лет проблем не будет, а вот примерно после 40 лет ворганизме меняются обменные процессы и защитные функции, снижается иммуннитет. Такжекак стареет кожа, так и организм меняется и перестраивается".Опухольв головном мозге как инородное тело, которое само по себе растет, раздвигаетокружающие ткани мозга, при этом сдавливая жизненно-важные центры, которыеотвечают за функции организма. Если опухоль прорастает до такой степени, чтоона давит на ствол мозга, на гипоталамус и гипофиз, естественно, нарушается всягормональная структура организма. Именно от этого на последних своихфотографиях Жанна Фриске была выглядела полной, отечной. Если верить соседкеАнастасии Заворотнюк, стройная как Барби актриса тоже очень сильно измениласьвнешне. Это нарушение гормонального статуса организма. В ее случае вероятнеевсего, что опухоль как раз и подошла к стволу мозга."Печально,но факт – при любом лечении рака мозга оказывается лишь паллиативная помощь.Выживаемость единичная, и это воспринимается как Божья благодать", – добавилМихайленко.