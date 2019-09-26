Злоумышленница по поддельному паспорту арендовала салон красоты, после чего подрядила транспортную компанию и вывезла дорогостоящий косметологический аппарат с целью его сбыта...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали женщину, подозреваемую в хищении дорогостоящего косметологического аппарата путем мошенничества», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 41-летней москвички. Женщина сообщила, что из салона красоты в центре Москвы, который она сдавала в субаренду, пропал косметологический аппарат для лазерной эпиляции. Материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемую – 28-летнюю приезжую женщину. Установлено, что злоумышленница по поддельному паспорту на чужое имя арендовала вышеуказанный салон красоты, после чего подрядила транспортную компанию и вывезла дорогостоящий аппарат с целью его сбыта. В настоящее время похищенное изъято и возвращено заявительнице.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60