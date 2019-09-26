Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично объявил о том, что не будет действовать в соответствии с законом, если тот потребует от него просить об отсрочке выхода страны из Евросоюза. И хотя он и был вынужден срочно прерывать свой визит в США на Генассамблею ООН из-за возникших дома проблем, политик ведет себя так, словно этого удара по его репутации попросту не было.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично объявил о том, что не будет действовать в соответствии с законом, если тот потребует от него просить об отсрочке выхода страны из Евросоюза. И хотя он и был вынужден срочно прерывать свой визит в США на Генассамблею ООН из-за возникших дома проблем, политик ведет себя так, словно этого удара по его репутации попросту не было.Некоторые эксперты считали, что после неожиданного решения Верховного суда Великобритании, признавшего решение Бориса Джонсона незаконным, репутация и дальнейшая карьера главы британского правительства оказались втоптаны в грязь. Однако он достойно принял удар и, более того, как ни в чем не бывало продолжил гнуть свою линию.Борис Джонсон публично объявил, что готов еще раз нарушить закон, если тот потребует у него просить новую отсрочку ради достижения соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза. "Мы будем договариваться о соглашении, если это возможно. Но если нет – всё равно выйдем из ЕС" – цитирует британского премьера.Материал дополняется.