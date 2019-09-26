Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский был в курсе намерения американского лидера Дональда Трампа опубликовать содержание их переговоров, появление полной расшифровки общения двух глав государств по телефону стало для него неприятной неожиданностью. Своего разрешения на подобный шаг политик не давал.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский был в курсе намерения американского лидера Дональда Трампа опубликовать содержание их переговоров, появление полной расшифровки общения двух глав государств по телефону стало для него неприятной неожиданностью. Своего разрешения на подобный шаг политик не давал.Публикация дословного содержания телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна была привести к отстранению от власти первого, однако просто опозорила на весь мир второго.Материал дополняется.