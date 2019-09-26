Супруга капитана команды КВН Сборная Снежногорска 44-летнего
Сергея Жарикова борется с коварным недугом. У 40-летней Евгении рак желудка
четвертой степени.
Супруга капитана команды КВН "Сборная Снежногорска" 44-летнего
Сергея Жарикова борется с коварным недугом. У 40-летней Евгении рак желудка
четвертой степени.
Супруги Жариковы вместе выступают в "Сборной Снежногорска". В
этом году команда из небольшого города в Мурманской области добилась успеха в столице
– попала в полуфинал Высшей лиги КВН и стала чемпионом "Голосящего
КиВиНа-2019".
Параллельно у Евгении заподозрили онкологию. А вчера, 25
сентября, диагноз подтвердился. Израильские врачи выявили саркому желудка четвертой
степени.
"К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи
говорят, что опухоль неоперабельная", – написал на своей странице во "Вконтакте"
.
Звезда КВН также рассказала, что зарубежные доктора
назначили Евгении курс лучевой терапии. После женщина вернется в Россию, где ее
ждет курс химиотерапии.
На днях поблагодарил всех тех, кто
поддерживает его семью в это трудный момент. "Нет сил всем ответить. Помолитесь
обо мне. Я держусь", – написала Евгения на своей странице в соцсети.