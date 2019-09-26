Супруга капитана команды КВН Сборная Снежногорска 44-летнего Сергея Жарикова борется с коварным недугом. У 40-летней Евгении рак желудка четвертой степени.

Супруга капитана команды КВН "Сборная Снежногорска" 44-летнегоСергея Жарикова борется с коварным недугом. У 40-летней Евгении рак желудкачетвертой степени.Супруги Жариковы вместе выступают в "Сборной Снежногорска". Вэтом году команда из небольшого города в Мурманской области добилась успеха в столице– попала в полуфинал Высшей лиги КВН и стала чемпионом "ГолосящегоКиВиНа-2019".Параллельно у Евгении заподозрили онкологию. А вчера, 25сентября, диагноз подтвердился. Израильские врачи выявили саркому желудка четвертойстепени."К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачиговорят, что опухоль неоперабельная", – написал на своей странице во "Вконтакте"Звезда КВН также рассказала, что зарубежные доктораназначили Евгении курс лучевой терапии. После женщина вернется в Россию, где ееждет курс химиотерапии.На днях поблагодарил всех тех, ктоподдерживает его семью в это трудный момент. "Нет сил всем ответить. Помолитесьобо мне. Я держусь", – написала Евгения на своей странице в соцсети.