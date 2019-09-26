Неравнодушные жители Тосненского района Ленинградской области спасают измученную собаку, от голода съевшую мертвого ежа. Животное в крайне запущенном состоянии.

Неравнодушные жители Тосненского района Ленинградской области спасают измученную собаку, от голода съевшую мертвого ежа. Животное в крайне запущенном состоянии.Душераздирающие кадры опубликовали буквально на днях. Пес, предположительно, породы немецкая овчарка едва ли в состоянии держаться в сознании. Сильно истощенное животное обнаружили во дворе одного из домовладений. Собака находилась в бессознательном состоянии.Спасатели отметили, что пес все это время был прикован цепью к будке. Сейчас животное забрали у пьющего хозяина и отвезли в ветклинику. Теперь за жизнь собаки борются врачи, Пятый канал.