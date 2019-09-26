Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился перенести ремонт Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Все из-за лидера Незалежной Владимира Зеленского, который обратился к Батьке с соответствующей просьбой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился перенести ремонт Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Все из-за лидера Незалежной Владимира Зеленского, который обратился к Батьке с соответствующей просьбой.Ситуация с нефтепродуктами на Украине остается сложной. Нафоне ухудшения отношений с Россией страна испытывает нехватку дизельноготоплива и бензина.Помочь Незалежной вызвался Лукашенко. Чтобы Украина получаланефтепродукты, он перенес сроки планового ремонта Мозырскогонефтеперерабатывающего завода. Такое решение белорусский лидер принял послепросьбы своего украинского коллеги.По его словам, Зеленский позвонил и попросил помочь стопливом во время уборочной кампании. "Мы все сделали, чтобы Украинаполучила необходимые ей нефтепродукты", – заявил Лукашенко в ходе общения спредставителями украинской прессы.Отметился белорусский лидер и заявлением о территориальнойцелостности южного соседа. "Для меня свято: Украина должна быть единой инеделимой", – сказал .Несмотря на поддержку, в Киеве к белорусскому лидеруотносятся с недоверием. Эксперты предупреждают Владимира Зеленского: Батькаслишком близок к России, и Москва может нанести удар по Украине черезБелоруссию.Дипломат Роман Бессмертный пошел еще дальше и назвал"сателлитом" Москвы. Несмотря на схожесть двух стран, Киев и Минскдвижутся разными путями: Белоруссия тесно связана с Россией, а Украина намеренавступить в НАТО и ЕС, напомнил эксперт.