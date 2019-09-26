Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился перенести ремонт Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Все из-за лидера Незалежной Владимира Зеленского, который обратился к Батьке с соответствующей просьбой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился перенести ремонт Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Все из-за лидера Незалежной Владимира Зеленского, который обратился к Батьке с соответствующей просьбой.
Ситуация с нефтепродуктами на Украине остается сложной. На
фоне ухудшения отношений с Россией страна испытывает нехватку дизельного
топлива и бензина.
Помочь Незалежной вызвался Лукашенко. Чтобы Украина получала
нефтепродукты, он перенес сроки планового ремонта Мозырского
нефтеперерабатывающего завода. Такое решение белорусский лидер принял после
просьбы своего украинского коллеги.
По его словам, Зеленский позвонил и попросил помочь с
топливом во время уборочной кампании. "Мы все сделали, чтобы Украина
получила необходимые ей нефтепродукты", – заявил Лукашенко в ходе общения с
представителями украинской прессы.
Отметился белорусский лидер и заявлением о территориальной
целостности южного соседа. "Для меня свято: Украина должна быть единой и
неделимой", – сказал .
Несмотря на поддержку, в Киеве к белорусскому лидеру
относятся с недоверием. Эксперты предупреждают Владимира Зеленского: Батька
слишком близок к России, и Москва может нанести удар по Украине через
Белоруссию.
Дипломат Роман Бессмертный пошел еще дальше и назвал
"сателлитом" Москвы. Несмотря на схожесть двух стран, Киев и Минск
движутся разными путями: Белоруссия тесно связана с Россией, а Украина намерена
вступить в НАТО и ЕС, напомнил эксперт.