Самым чистым местом города оказался Загородный парк

Владимирские школьники совместно с сотрудниками городского информационного центра по атомной энергии замерили уровень радиоактивности в разных точках областного центра- всего было сделано 65 замеров.Самый высокий показатель дал памятник Ленина - ноль целых шестьдесят пять сотых микрозиверта в час. Как пояснил директор атомного центра Илья Житков, Ленин облицован гранитом, а состав природного гранита входит небольшое количество урана, впрочем , для того, чтобы получить минимально-опасную зону облучения, по его словам, нужно в течение 30 лет не отходить от памятника ни на шаг. Небольшие отклонения от нормы показали и другие памятники с гранитной облицовкой , а так же ступени городского дома культуры. Самым чистым местом города оказался Загородный парк. Такой атомный велопробег прошел во Владимире уже в седьмой раз, результаты замеров радиации нанесены на карту- с ней можно ознакомиться на сайте владимирского информационного центра по атомной энергии.