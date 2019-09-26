Отношения России и Китая носят особый характер и выходят за рамки дипломатических. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Парламентарии двух стран намерены вместе противостоять иностранному вмешательству.
Отношения России и Китая носят особый характер и выходят за рамки дипломатических. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Парламентарии двух стран намерены вместе противостоять иностранному вмешательству.
Отношения России и Китая активно развиваются: в прошлом году
товарооборот вырос почти на 20%, отметил Володин. В текущем году Москва и Пекин
вышли на 108 миллиардов долларов, а к 2024 году планируют достигнуть 200
миллиардов. В развитии торгово-экономических отношений большую роль играют
парламенты двух стран, подчеркнул спикер Госдумы.
Это первый визит в Россию, который совершает Ли Чжаньшу в
новом статусе, отметил Володин. Он напомнил, что в этом году исполняется 70 лет
установления дипломатических контактов между Москвой и Пекином.
Основу отношений законодательных собраний двух стран
составляет российско-китайская межпарламентская комиссия. Ее участники работали
продуктивно, настало время подведения итогов, подчеркнул спикер Госдумы. Он
выразил надежду, что межпарламентские контакты будут расширяться и призвал к
сближению законодательств двух стран.
В свою очередь Ли Чжаньшу предложил развивать
научно-техническое и межрегиональное сотрудничество. В частности, парламентарий
указал на важность контактов в сфере космоса и цифровой экономики. "Россия
обладает мощным фундаментом и потенциалом в научно-технических разработках, что
касается новейших технологий особенно прикладных, Россия занимает одну из
лидирующих позиций в мире", – сказал он.
Отдельно Володин и Чжаньшу обсудили противодействие
вмешательству во внутренние дела других стран. Китайский парламентарий отметил,
что США пытаются вбить клин между Россией и Китаем. Вашингтон активно
использует беспорядки и цветные революции, подчеркнул законодатель.
"Главной целью моего визита является обсуждение с
российскими коллегами, как мы можем через нашу законодательную деятельность,
через наше сотрудничество добиться предотвращения попыток Запада устроить
"цветные революции" и вмешательство в наши внутренние дела", – сказал Чжаньшу.
По его словам, у Пекина есть доказательства причастности
Вашингтона к беспорядкам в Гонконге. Володин поддержал китайского коллегу и
напомнил о публикации на сайте американского посольства маршрута
несанкционированного шествия в Москве.
Парламентариев КНР привлек опыт российских коллег по
созданию законодательстве для защиты государства от давления извне. Володин, в
свою очередь, отметил, что принятые Москвой законы – калька с американских
нормативно-правовых актов. При этом в Вашингтоне делают все, чтобы подобные
законопроекты не принимались в других странах, посетовал спикер Госдумы.
"Наша задача – чтобы в рамках парламентского измерения мы
все объединились и предпринимали конкретные шаги: остановить тех, кто зарвался,
чтобы все‑таки вновь
вернуться к тем правилам, которые
были выработаны",
– подчеркнул председатель
нижней палаты.