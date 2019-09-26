Отношения России и Китая носят особый характер и выходят за рамки дипломатических. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Парламентарии двух стран намерены вместе противостоять иностранному вмешательству.

Отношения России и Китая носят особый характер и выходят за рамки дипломатических. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Парламентарии двух стран намерены вместе противостоять иностранному вмешательству.Отношения России и Китая активно развиваются: в прошлом годутоварооборот вырос почти на 20%, отметил Володин. В текущем году Москва и Пекинвышли на 108 миллиардов долларов, а к 2024 году планируют достигнуть 200миллиардов. В развитии торгово-экономических отношений большую роль играютпарламенты двух стран, подчеркнул спикер Госдумы.Это первый визит в Россию, который совершает Ли Чжаньшу вновом статусе, отметил Володин. Он напомнил, что в этом году исполняется 70 летустановления дипломатических контактов между Москвой и Пекином.Основу отношений законодательных собраний двух странсоставляет российско-китайская межпарламентская комиссия. Ее участники работалипродуктивно, настало время подведения итогов, подчеркнул спикер Госдумы. Онвыразил надежду, что межпарламентские контакты будут расширяться и призвал ксближению законодательств двух стран.В свою очередь Ли Чжаньшу предложил развиватьнаучно-техническое и межрегиональное сотрудничество. В частности, парламентарийуказал на важность контактов в сфере космоса и цифровой экономики. "Россияобладает мощным фундаментом и потенциалом в научно-технических разработках, чтокасается новейших технологий особенно прикладных, Россия занимает одну излидирующих позиций в мире", – сказал он.Отдельно Володин и Чжаньшу обсудили противодействиевмешательству во внутренние дела других стран. Китайский парламентарий отметил,что США пытаются вбить клин между Россией и Китаем. Вашингтон активноиспользует беспорядки и цветные революции, подчеркнул законодатель."Главной целью моего визита является обсуждение сроссийскими коллегами, как мы можем через нашу законодательную деятельность,через наше сотрудничество добиться предотвращения попыток Запада устроить"цветные революции" и вмешательство в наши внутренние дела", – сказал Чжаньшу.По его словам, у Пекина есть доказательства причастностиВашингтона к беспорядкам в Гонконге. Володин поддержал китайского коллегу инапомнил о публикации на сайте американского посольства маршрутанесанкционированного шествия в Москве.Парламентариев КНР привлек опыт российских коллег посозданию законодательстве для защиты государства от давления извне. Володин, всвою очередь, отметил, что принятые Москвой законы – калька с американскихнормативно-правовых актов. При этом в Вашингтоне делают все, чтобы подобныезаконопроекты не принимались в других странах, посетовал спикер Госдумы."Наша задача – чтобы в рамках парламентского измерения мывсе объединились и предпринимали конкретные шаги: остановить тех, кто зарвался,чтобы все‑таки вновьвернуться к тем правилам, которыебыли выработаны",– подчеркнул председательнижней палаты.