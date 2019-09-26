Риелторы выяснили, за какую цену можно снять пентхаус в Москве.

Самые дорогие пентхаусы находятся в Хамовниках – средняя ставка по району составила около 920 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании компании Savills. Большинство таких квратир находятся в районе "золотой мили" – улица Остоженка и прилегающие переулки.На втором месте по стоимости аренды пентхаусов Замоскворечье, где средняя ставка составила 820 тысяч рублей в месяц. Арбат, Якиманка и Пресненский район на третьем месте – там снять пентхаус можно в среднем за 680-730 тысяч в месяц.Пентхаусы в Тверском и Мещанском районах обойдутся в 500 и 580 тысяч соответственно, в Басманном районе средняя ставка составила 390 тысяч рублей в месяц.Больше всего пентахусов представлено в Пресненском районе – более четверти всего рынка ЦАО. Далее следуют Арбат и Хамовники.