Сумма ущерба, причиненного собственнице, превысила 140 000 рублей.

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В мае текущего года в полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что из квартиры, в которой она проживает, пропали золотые украшения. Ущерб, причинённый собственнице, превысил 140 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению полицейские задержали знакомого потерпевшей, который неоднократно бывал в квартире и знал, где лежат драгоценности.По версии следствия, фигурант, заранее узнав, когда хозяйки не будет дома, проник в квартиру и похитил украшения, которые затем реализовал.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.