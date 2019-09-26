Член исполнительного комитета Европейского вещательного союза Петр Федоров в эфире программы 60 минут заявил, что восхищен работой Евгения Попова. Ведущего, который работает в поле, как репортер экстра-класса, в мире нет. Вы, Евгений, такой один. Снимаю шляпу!, — сказал Федоров.

Член исполнительного комитета Европейского вещательного союза Петр Федоров в эфире программы "60 минут" заявил, что восхищен работой Евгения Попова. "Ведущего, который работает в поле, как репортер экстра-класса, в мире нет. Вы, Евгений, такой один. Снимаю шляпу!", — сказал Федоров."Я знаком со многими ведущими западных шоу. Им умные продюсеры "вдувают" в ухо, что и как надо сказать", — сказал Федоров.Петр Федоров подчеркнул, что серия блиц-интервью, которую провел Евгений Попов — это дорожка к миру с Украиной. "Мы хотим мира и хороших отношений с Украиной. Евгений Попов протоптал эту дорожку. Вся взаимная демонизация слетела, — заявил Федоров, отметив, что "контакты, которые мы сейчас видели, внушают определенный оптимизм". "Я впервые вижу, чтобы журналистика играла такую весомую роль в международной политике", — отметил Федоров.25 сентября после разговора с Дональдом Трампом Владимир Зеленский дал интервью журналистам телеканала "Россия" Евгению Попову и Валентину Богданову.Кроме того, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов также взял короткие интервью у министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и главы администрации Зеленского Андрея Богдана.