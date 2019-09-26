Сотрудники полиции рассказали присутствующим о социальных последствиях употребления наркотиков и способах защиты от манипуляций со стороны наркодиллеров...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие в ГБПОУ Юридический колледжВстреча полицейских с учащимися и преподавателями колледжа была посвящена теме: «Профилактика употребления наркотиков и наркомании среди молодежи».Мероприятие состояло из двух частей, в каждой из которых применялась своя форма донесения информации до учащихся. В первой части мероприятия сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Мария Охтерлоне прочла лекцию на тему: «Наркотики и наркомания: заблуждения и факты», в которой рассказала о наркомании и ее основных проявлениях и симптомах, о ряде личностных изменений, таких как патологическая нечестность и отсутствие принципов, а также о признаках, позволяющих диагностировать наличие химической зависимости у любого из присутствующих.Во второй части мероприятия состоялась беседа с учащимися, где они задавали вопросы и высказывали собственные суждения о вреде употребления запрещенных средств и веществ.В завершении встречи сотрудники полиции рассказали присутствующим о социальных последствиях употребления наркотиков и способах защиты от манипуляций со стороны наркодиллеров.Студенты и преподаватели Юридического колледжа поблагодарили полицейских за проведенное профилактическое мероприятие и отметили важность подобного рода встреч.УНК ГУ МВД России по г. Москве