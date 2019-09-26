Потерпевшие выразили благодарность в адрес сотрудников полиции.

В июне текущего года в Отделение МВД России по Селивановскому району Владимирской области обратились пожилые местные жители, сообщившие что из принадлежащего им гаража пропал мотоцикл.По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.Оперуполномоченные уголовного розыска в течение нескольких дней проводили комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и розыск похищенного. В результате проведенной работы по подозрению в причастности к краже был задержан 67-летний житель Коврова.Злоумышленник пояснил, что сразу после хищения перекрасил мотоцикл и продал незнакомым людям.Полицейские, располагая информацией об индивидуальных характеристиках транспортного средства, установили местонахождение похищенного мотоцикла и в дальнейшем вернули его пенсионерам.В настоящее время фигурант привлечен к уголовной ответственности. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года условно.Накануне потерпевшие пенсионеры снова обратились в отдел полиции, чтобы выразили благодарность всем сотрудникам полиции, принявшим участие в раскрытии преступления.