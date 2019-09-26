Недостача 567 деревьев была обнаружена в июне этого года лесничими Петушинского района при очередном обходе.

Недостача 567 деревьев была обнаружена в июне этого года лесничими Петушинского района при очередном обходе. Сотрудниками ОЭБиПК была установлена причастность к преступлению 39-летнего жителя Коврова. Он срубил деревья, не имея специального разрешения, и тут же их реализовал. За лес ковровчанин выручил более 450 000 рублей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Дело направлено в суд.