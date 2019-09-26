Как сообщили в региональном Минздраве, всего за медицинской помощью обратились 12 человек, в основном у них травмы легкой степени тяжести. В настоящий момент эвакуировано четыре человека для дальнейшего оказания медпомощи.

После возгорания стойки шасси самолета в Барнауле госпитализированы четыре человека, передает РИА Новости.Как сообщили в региональном Минздраве, всего за медицинской помощью обратились 12 человек, в основном у них травмы легкой степени тяжести. В настоящий момент эвакуировано четыре человека для дальнейшего оказания медпомощи.На месте продолжают работать медицинские работники и психологи. Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передается губернатору. Всего в эвакуации пассажиров участвовало 5 бригад скорой медицинской помощи.Как сообщалось, в 21:13 (17:13 по Москве) в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air.При заходе на посадку в аэропорту Барнаула, на борту следовавшего из аэропорта Камрань воздушного судна произошло задымление правой стойки шасси. На борту находился 331 человек, никто не пострадал.По данному факту Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку.