Телеведущий рассказал, как его сын от певицы Жанны Фриске, шестилетний
Платон, впервые дозвонился на радио. Дмитрий Шепелев и его наследник
участвовали в викторине.
Телеведущий рассказал, как его сын от певицы Жанны Фриске, шестилетний
Платон, впервые дозвонился на радио. Дмитрий Шепелев и его наследник
участвовали в викторине.
В "Сторис" личного "Инстаграм" шоумен поведал, как утром по
дороге в школу, он и его наследник слушали детскую радиостанцию. Там время от
времени проводят конкурсы для ребятишек. Платону удалось дозвониться и стать
участником интеллектуальной игры.
"Я волновался, странно, но я волновался. Представляете, каково
ему было", – с улыбкой отметил Дмитрий Шепелев.
Телеведущему и его отпрыску достался вопрос по литературе. Необходимо
было вспомнить отчество главной героини произведения Александра Сергеевича
Пушкина "Руслан и Людмила".
"На вопрос нам удалось ответить с грехом пополам. Так вот,
надо было ответить, какое отчество у Людмилы. Мы справились только после
подсказки. А вы знаете ответ на вопрос?" – обратился телеведущий к поклонникам.
Отметим, что в одиночку воспитывает сына,
которого ему родила гражданская супруга Жанна Фриске. После смерти возлюбленный
телеведущий взял на себя все заботы о ребенке.
Примечательно, что родные бабушка, дедушка и тетя со стороны
умершей матери не могут общаться с маленьким Платоном. поссорился
с родственниками Жанны Фриске практически сразу после ее смерти.