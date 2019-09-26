Телеведущий рассказал, как его сын от певицы Жанны Фриске, шестилетний Платон, впервые дозвонился на радио. Дмитрий Шепелев и его наследник участвовали в викторине.

Телеведущий рассказал, как его сын от певицы Жанны Фриске, шестилетнийПлатон, впервые дозвонился на радио. Дмитрий Шепелев и его наследникучаствовали в викторине.В "Сторис" личного "Инстаграм" шоумен поведал, как утром подороге в школу, он и его наследник слушали детскую радиостанцию. Там время отвремени проводят конкурсы для ребятишек. Платону удалось дозвониться и статьучастником интеллектуальной игры."Я волновался, странно, но я волновался. Представляете, каковоему было", – с улыбкой отметил Дмитрий Шепелев.Телеведущему и его отпрыску достался вопрос по литературе. Необходимобыло вспомнить отчество главной героини произведения Александра СергеевичаПушкина "Руслан и Людмила"."На вопрос нам удалось ответить с грехом пополам. Так вот,надо было ответить, какое отчество у Людмилы. Мы справились только послеподсказки. А вы знаете ответ на вопрос?" – обратился телеведущий к поклонникам.Отметим, что в одиночку воспитывает сына,которого ему родила гражданская супруга Жанна Фриске. После смерти возлюбленныйтелеведущий взял на себя все заботы о ребенке.Примечательно, что родные бабушка, дедушка и тетя со стороныумершей матери не могут общаться с маленьким Платоном. поссорилсяс родственниками Жанны Фриске практически сразу после ее смерти.