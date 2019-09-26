Во Владимирской областной библиотеке для слепых сегодня пройдет мастер класс "Пернатая радость".
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[url=https://33live.ru/novosti/26-09-2019-pticy-iz-fetra-vo-vladimirskoj-biblioteke-provedut-master-klass-dlya-nezryachix.html]Птицы из фетра. Во Владимирской библиотеке проведут мастер-класс для незрячих[/url] - Во Владимирской областной библиотеке для слепых сегодня пройдет мастер класс "Пернатая радость".