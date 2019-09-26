Во Владимирской областной библиотеке для слепых сегодня пройдет мастер класс "Пернатая радость".

Во Владимирской областной библиотеке для слепых сегодня пройдет мастер класс "Пернатая радость". Его участников научат делать павлинов и попугаев из фетра. Волонтеры приглашают детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья к двум часам на Горького 57.