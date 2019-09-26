Во время встречи с Николасом Мадуро Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также его диалог с оппозиционными силами. При этом президент России отметил, что любой отказ от диалога Москва считает иррациональным.

Во время встречи с Николасом Мадуро Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента этой страны, а также его диалог с оппозиционными силами.При этом президент России отметил, что любой отказ от диалога Москва считает "иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения".Путин также добавил, что Россия всегда поддерживает легитимные органы власти, передает "Россия 24".Президент Венесуэлы, со своей стороны, отметил: Москва и Каракас "доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности"."Мы поддерживаем сотрудничество в различных областях", — сказал Мадуро, напомнив о встрече в мае межправительственной комиссии высокого уровня."И многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены", — добавил президент Венесуэлы.Он отметил, что речь — о целом ряде направлений: продовольствии, здравоохранении, энергетике и других областях.Мадуро добавил, что нынешняя встреча позволит провести итоги работы, которая была проделана в этом году, и "посмотреть, какие остались проблемы, с какими реалиями сталкиваются две стороны, как идет прогресс в ряде областей и выстроить планы на будущее", передает "Интерфакс".Президент Венесуэлы также добавил: "Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь".