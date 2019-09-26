74-летний юморист опубликовал видео из спортзала. Как оказалось, Евгений Петросян уже три года тренируется под присмотром квалифицированных специалистов.

74-летний юморист опубликовал видео из спортзала. Как оказалось,Евгений Петросян уже три года тренируется под присмотром квалифицированных специалистов.В личном "Инстаграм" комик опубликовал небольшую видеозапись.В кадре он занимается на различных тренажерах, прорабатывает, так сказать, всегруппы мышц."Старость меня дома не застанет! Я сердечно благодаренврачам помогающим мне бороться за свое здоровье! Говорят, старость – этоединственный способ жить долго. Но, чтобы это стало реальностью – нужнозаниматься собой! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", – написал Евгений Петросян.Подписчики были восхищены активностью пожилого юмориста. Комикаподдержали в стремлении быть здоровым и подтянутым. Отмечалось, что звездастарается ради молодой помощницы – 30-летней Татьяны Брухуновой. Поговаривают,что именно из-за новой пассии Евгений Ваганович развелся с женой – артисткой ЕленойСтепаненко.Между тем, то с каким усердием "качался" некоторыхиспугала. Более того, по мнению знающих людей, многие упражнения знаменитость делала неправильно, поэтому рисковала получить травму."Евгений Ваганович надеюсь это съемка убыстренная а вынормально тренировались спокойно не рвали жилы", "Возьмите тренера , пока ничего себе не свернули", "Вам надо женится иродить детей, задумайтесь об этом", "Когда первый раз пришел в зал", "РадиБрухуновой старается😂😂😂😂👍👍👍👍", – писали поклонники комика.поспешилуспокоить встревоженных интернет-обывателей. Артист поведал, что все выполнял под присмотром медика. Более того, съемка была ускорена, вреальности его движения били более размеренными.