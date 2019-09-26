74-летний юморист опубликовал видео из спортзала. Как оказалось,
Евгений Петросян уже три года тренируется под присмотром квалифицированных специалистов.
74-летний юморист опубликовал видео из спортзала. Как оказалось,
Евгений Петросян уже три года тренируется под присмотром квалифицированных специалистов.
В личном "Инстаграм" комик опубликовал небольшую видеозапись.
В кадре он занимается на различных тренажерах, прорабатывает, так сказать, все
группы мышц.
"Старость меня дома не застанет! Я сердечно благодарен
врачам помогающим мне бороться за свое здоровье! Говорят, старость – это
единственный способ жить долго. Но, чтобы это стало реальностью – нужно
заниматься собой! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", – написал Евгений Петросян.
Подписчики были восхищены активностью пожилого юмориста. Комика
поддержали в стремлении быть здоровым и подтянутым. Отмечалось, что звезда
старается ради молодой помощницы – 30-летней Татьяны Брухуновой. Поговаривают,
что именно из-за новой пассии Евгений Ваганович развелся с женой – артисткой Еленой
Степаненко.
Между тем, то с каким усердием "качался" некоторых
испугала. Более того, по мнению знающих людей, многие упражнения знаменитость делала неправильно, поэтому рисковала получить травму.
"Евгений Ваганович надеюсь это съемка убыстренная а вы
нормально тренировались спокойно не рвали жилы", "Возьмите тренера , пока ничего себе не свернули", "Вам надо женится и
родить детей, задумайтесь об этом", "Когда первый раз пришел в зал", "Ради
Брухуновой старается😂😂😂😂👍👍👍👍", – писали поклонники комика.
поспешил
успокоить встревоженных интернет-обывателей. Артист поведал, что все выполнял под присмотром медика. Более того, съемка была ускорена, в
реальности его движения били более размеренными.