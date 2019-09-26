Накануне на улицах Геленджика можно было встретить миллиардера и владельца футбольного клуба Челси: Роман Абрамович на себе проверил, что этот город - самый безопасный курорт в мире. Без охраны, но вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым он прогулялся среди отдыхающих.

Накануне на улицах Геленджика можно было встретить миллиардера и владельца футбольного клуба "Челси": Роман Абрамович на себе проверил, что этот город — самый безопасный курорт в мире.Без охраны, но вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, он прогулялся среди отдыхающих.Их вечерний променад по набережной Геленджика сняли на телефон случайные прохожие, передает "Россия 24".Они отметили неформальную одежду и дружеское общение губернатора с миллиардером, а также то, что на курорте безопасно.