Девелоопер обанкротился, стройка остановилась.

Российская актриса Зоя Бербер взяла в ипотеку квартиру в одной из московских новостроек и стала обманутой дольщицей – девелопер обанкротился, строительство дома встало."Я умею зарабатывать деньги, а вот тратить правильно не умею. Взяла ипотеку, и вскоре строительство дома остановилось, компания объявила себя банкротом", - рассказала Зоя Бербер порталу Teleprogramma.pro.Сейчас в случившемся разбираются контролирующие органы. К достройке дома уже привлечен другой застройщик. Актриса надеется, что дом все-таки достроят, и тогда квартира в Москве все же станет выгодным приобретением.Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев говорил, чтобы полностью решить проблему обманутых дольщиков в России, потребуется три года, максимум – пять лет.По данным Генпрокуратуры, в России по-прежнему остается почти 900 недостроев, своего жилья ждут 39 тысяч человек.