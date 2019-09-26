Российская теннисистка Маргарита Гаспарян завершила выступление на турнире в Ташкенте. В матче второго круга она проиграла представительнице Черногории Данке Ковинчич в двух партиях со счетом 5:7, 4:6.

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян завершила выступление на турнире в Ташкенте. В матче второго круга она проиграла представительнице Черногории Данке Ковинчич в двух партиях со счетом 5:7, 4:6.Встреча между ними продолжалась 1 час 49 минут. В следующем раунде черногорская теннисистка сыграет с победительницей в паре Сорана Кырстя (Румыния) – Исалин Бонавентюр (Бельгия).Напомним, что призовой фонд турнира в Ташкенте составляет 250 тысяч долларов.