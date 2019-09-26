Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил с трибуны ООН. Речь лидера Незалежной с обвинениями в адрес России мало чем отличалась от заявлений его предшественника Петра Порошенко. Для пущей убедительности Зеленский показал собравшимся пулю. Однако политтехнологи главы государства просчитались.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил с трибуны ООН. Речь лидера Незалежной с обвинениями в адрес России мало чем отличалась от заявлений его предшественника Петра Порошенко. Для пущей убедительности Зеленский показал собравшимся пулю. Однако политтехнологи главы государства просчитались.Для выступлений с высокой трибуны нужно уметь убеждать бездополнительных артефактов. Об этом в своем телеграм-канале заявил политологАлексей Чеснаков.По его словам, если спикер звучит неубедительно, то непомогут ни пуля, ни паспорта (якобы присутствующих в Донбассе российскихвоенных. – Прим.ред.), ни вышиванка, отметил эксперт. "Скорее наоборот –создадут ощущение, что у вас нет серьезных аргументов, и вы прибегаете кпримитивным образам", – пояснил он.Если спикер решился использовать артефакт, то он долженсоответствовать главному месседжу, предупредил политолог. "Не нужно братьв руки пулю, если вы призываете к миру", – заключил он.Накануне выступил с трибуны ООН вНью-Йорке. Украинский лидер завел ту же пластинку, что и его предшественникПетр Порошенко. Глава государства обвинил Россию в агрессию и в качестве"доказательства" представил пулю, которой якобы убили актера ВасилияСлипака. Однако журналисты Life.ru выяснили, что артист погиб от другой пули.Также провел переговоры с главой Белого домаДональдом Трампом. Президент Украины заявил, что американский лидер не давил нанего во время телефонного разговора в июле. Трамп, в свою очередь, похвалилКиев за контакты с Москвой и выразил надежду на восстановление отношений сРоссией.