Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил с трибуны ООН. Речь лидера Незалежной с обвинениями в адрес России мало чем отличалась от заявлений его предшественника Петра Порошенко. Для пущей убедительности Зеленский показал собравшимся пулю. Однако политтехнологи главы государства просчитались.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил с трибуны ООН. Речь лидера Незалежной с обвинениями в адрес России мало чем отличалась от заявлений его предшественника Петра Порошенко. Для пущей убедительности Зеленский показал собравшимся пулю. Однако политтехнологи главы государства просчитались.
Для выступлений с высокой трибуны нужно уметь убеждать без
дополнительных артефактов. Об этом в своем телеграм-канале заявил политолог
Алексей Чеснаков.
По его словам, если спикер звучит неубедительно, то не
помогут ни пуля, ни паспорта (якобы присутствующих в Донбассе российских
военных. – Прим.ред.), ни вышиванка, отметил эксперт. "Скорее наоборот –
создадут ощущение, что у вас нет серьезных аргументов, и вы прибегаете к
примитивным образам", – пояснил он.
Если спикер решился использовать артефакт, то он должен
соответствовать главному месседжу, предупредил политолог. "Не нужно брать
в руки пулю, если вы призываете к миру", – заключил он.
Накануне выступил с трибуны ООН в
Нью-Йорке. Украинский лидер завел ту же пластинку, что и его предшественник
Петр Порошенко. Глава государства обвинил Россию в агрессию и в качестве
"доказательства" представил пулю, которой якобы убили актера Василия
Слипака. Однако журналисты Life.ru выяснили, что артист погиб от другой пули.
Также провел переговоры с главой Белого дома
Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что американский лидер не давил на
него во время телефонного разговора в июле. Трамп, в свою очередь, похвалил
Киев за контакты с Москвой и выразил надежду на восстановление отношений с
Россией.