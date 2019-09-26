Это связано с введением зимнего расписания

Это связано с введением зимнего расписанияКак сообщили в пресс-службе «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании», в связи с переходом на зимний график железнодорожники отменяют 3 пригородных поезда:С 5-го октября - №№ 6408/6409 Владимир – Ковров – Владимир по субботам и воскресеньям (отправление в 9.15 из Владимира);С 9-го ноября - №№ 6420/6419 Владимир – Ковров – Владимир по субботам (отправление в 19.35 из Владимира);С 18-го ноября - №№ 6410/6411 Владимир – Ковров – Владимир с понедельника по пятницу (отправление в 12.10 из Владимира).