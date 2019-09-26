Ленинский районный суд Оренбурга избрал меру пресечения для настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе, задержанного ранее. Николая Стремского арестовали в зале суда. Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Ленинский районный суд Оренбурга избрал меру пресечения для настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе, задержанного ранее. Николая Стремского арестовали в зале суда. Вместе с ним под стражу заключили его приемную дочь и ее супруга. Как ожидается, в изоляторе они пробудут по меньшей мере до 12 ноября.Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".В насильственном удержании и лишении свободы также обвиняются его дочь и ее супруг. Процесс был закрытым, представители прокуратуры и Следственного комитета РФ по Оренбургской области, а также от каких-либо комментариев отказались. Известно только, что потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних, в том числе приемные дети отца Николая.Комментируя информацию о задержании Николая Стремского, Оренбургская епархия не спешит делать выводы о виновности или невиновности протоиерея Николая. Правящий архиерей держит сложившуюся ситуацию на контроле. Представители епархии сообщили, что ожидают информации от компетентных следственных органов.В среду, 25 сентября, на сайте Оренбургской епархии РПЦ появилась информация о том, что указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении.Свято-Троицкая обитель милосердия была основана в поселке Саракташ Оренбургской области в 1990 году. При церкви открылись воскресная школа и дом милосердия для одиноких больных престарелых людей. Священник Николай Стремский принял на воспитание в свою семью детей из детских домов. Позднее на территории обители были созданы духовное училище, православная гимназия, образованы община монашествующих и сестричество. Также в обители имеются пекарня, швейная мастерская и небольшое подсобное хозяйство. Семья священника воспитала более 70 приемных и усыновленных детей.