В столице задержали председателя скандального оренбургского потребительского кооператива, обвиняемую в особо крупном мошенничестве. Об этом и многом другом читайте в печатной версии газеты «Щит и меч».

«Семейной копилки» нет и не будетВ столице задержали председателя скандального оренбургского потребительского кооператива, обвиняемую в особо крупном мошенничестве. Женщину объявили в федеральный розыск после того, как она, обманув 800 вкладчиков, сбежала. Ущерб от созданной ею финансовой пирамиды составляет более 250 миллионов рублей. О том, как идёт расследование уголовного дела, читайте в свежем номере «Щита и меча».Чуткий барометр - индекс доверия Наш корреспондент посетил «таёжную, озёрную, степную…» Бурятию. Пообщался с республиканским министром внутренних дел генерал-майором полиции Олегом Кудиновым и выяснил: в регионе наблюдается высокий уровень преступности, однако местные стражи порядка делают всё возможное, чтобы исправить ситуацию. В главной роли - «тридцатьчетвёрка»Наш постоянный автор - волгоградский историк, ветеран органов внутренних дел Николай Варавин - сделал обзор различных отечественных кинолент, посвящённых подвигу советских танкистов, угнавших из немецкого плена танк «Т-34». Интересно узнать, реальные ли события легли в основу кинобаллад? Тогда читайте газету «Щит и меч».Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 36, а также на интернет-странице издания.