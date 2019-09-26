Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского должен был привести к импичменту президента США, однако ударил по украинскому лидеру. Теперь, уверенные его оппоненты, у общественности есть доказательства для досрочной отставки главы государства.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского должен был привести к импичменту президента США, однако ударил по украинскому лидеру. Теперь, уверенные его оппоненты, у общественности есть доказательства для досрочной отставки главы государства.В том, что Владимир Зеленский предает национальные интересы Украины, не сомневались многие украинские эксперты и политики. Причем эту мысль высказывали те, кто занимает противоположные точки зрения. И для многих из них опубликованная стенограмма разговора президентов США и Украины стала убедительным доказательством их правоты."Очевидно, что Зеленский пытается играть и нашим и вашим. Это не Трамп давил на него, это он сам прогибался, как мог", – отметил киевский политолог Александр Семченко. "В опубликованной стенограмме его телефонного разговора с Трампом лично я не увидел повода для импичмента Трампа, там есть повод для импичмента Зеленского", – добавил он.Эксперт добавил, что несмотря на наличие веских оснований, досрочного прекращения полномочий Владимиру Зеленскому не грозит. Он сам сформулировал и одобрил закон об импичменте и, как тогда отмечали специалисты, документ делает подобный исход практически невозможным."Он – президент который предает национальные интересы", – оценил Александр Семченко Владимира Зеленского.Материал дополняется.