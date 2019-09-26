Злоумышленники убедили потерпевшую сообщить им код доступа к банковскому счету из приходящих на телефон смс-сообщений якобы для установки защиты от несанкционированного списания денежных средств...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО, ОМВД России по району Хамовники совместно с коллегами из Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств с банковских карт.В полицию с заявлением обратилась 29-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что ей на мобильный телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. В ходе разговора незнакомцы убедили ее сообщить им код доступа к банковскому счету из приходящих на телефон смс-сообщений якобы для установки защиты от несанкционированного списания денежных средств. Впоследствии женщина узнала, что со счета принадлежащей ей банковской карты списаны денежные средства в размере 43 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Ростовской области задержали одного из подозреваемых – 43-летнего приезжего из ближнего зарубежья.По данному факту следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции установили причастность задержанного мужчины к аналогичным противоправным деяниям. В настоящее время в полицию поступили заявления о фактах кражи различных сумм денежных средств со счетов банковских карт от 8 граждан.По данным фактам Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также установление и задержание его соучастников.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60