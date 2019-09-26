На эту позицию претендуют лишь 0,4 человека на 1 место

На эту позицию претендуют лишь 0,4 человека на 1 местоСпециалисты HeadHunter провели анализ того, какие профессии на рынке труда в разных регионах Российской Федерации наиболее дефицитны.В списке оказалось 25 профессий в 75 субъектах страны. Наиболее распространенной дефицитной профессией является врач: их нехватка ощущается в 64 регионах. На втором и третьем месте по распространенности оказались профессии сварщика и слесаря.Во Владимире самая дефицитная профессия – это врач. На эту позицию претендуют лишь 0,4 человека на 1 место.