Владимир Зеленский в Нью-Йорке оказался между мощным демократическим молотом и республиканской наковальней. Его атакуют с двух сторон, — заявил в эфире Вечера с Владимиром Соловьевым спецкор ВГТРК Валентин Богданов.

"Владимир Зеленский в Нью-Йорке оказался между мощным демократическим молотом и республиканской наковальней. Его атакуют с двух сторон", — заявил в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" спецкор ВГТРК Валентин Богданов, комментируя события с проходящей в эти дни Генеральной Ассамблеи ООН. Журналист отметил, что история разговора Зеленского с Трампом стала ключевой во внутриполитической дискуссии, которая с новой силой разворачивается в США."Понятно, что через Зеленского подбираются к Трампу и процедуре импичмента. Джо Байден заявил, что если Трамп не предоставит расшифровки разговора, то Конгрессу стоит начать процедуру импичмента. Демократы перед выборами цепляются за любую возможность поддеть Трампа", — сказал он.По словам спецкора, никогда еще внутриамериканская политика настолько не вмешивалась в работу Генеральной Ассамблеи. "Даже во времена, когда так много говорили о российском вмешательстве в американские выборы, так этого не ощущалось", — подчеркнул он.Валентин Богданов также сообщил, что ему удалось пообщаться с рядом политических деятелей, в числе которых был шеф офиса украинского президента Андрей Богдан."Богдан сказал, что Зеленский не закрыт для прессы. А также выразил уверенность, что намеченная встреча с Трампом обязательно состоится. Пройдет она точно в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи", — передал содержание беседы журналист.Также он поинтересовался у Богдана, собирается ли Зеленский во время переговоров поднять вопрос о расширении Нормандского формата за счет участия США и Великобритании. На это Богдан ответил, что он не в курсе.Валентин Богданов обратил внимание, что в Нью-Йорке в течение этого года творятся удивительные вещи: "Весной здесь удалось видеть Порошенко, и вот сегодня мы видим Зеленского. Год прошел, а как поменялось не только лицо украинской власти, но и риторика по отношению к этой власти!".В подтверждение журналист привел все ту же беседу с главой администрации президента Украины Андреем Богданом, которого не смутил разговор с российским телевидением: "Богдан разговаривал с нами по-русски. Это не было похоже на Порошенко, который буквально кидался на меня, когда я задавал ему вопрос о судьбе нашего коллеги Кирилла Вышинского. К счастью, сейчас Кирилл на свободе. Тогда он находился еще в украинских застенках, нам удалось перехватить Порошенко в здании штаб-квартиры ООН. Порошенко изменился в лице, увидев наш микрофон, хотя тоже говорил тогда с нами по-русски".Журналист коснулся и выступления президента Америки, отметив, что Трамп открыто говорил с трибуны. "Самое главное, Трамп противопоставил глобализм и патриотизм. Он говорил, что человек не в силах объять все. А должен сосредоточиться на том, что вокруг него: его семья, город, страна и народ. С этих позиций Трамп пытался делать замечания Ирану. Президент Америки хочет быть хорошим, но не понимает, что у Ирана, Китая и России есть своя правда и собственный патриотизм. Каждый народ волен выбирать ту форму правления, которая ему близка. Трампу близок рыночный, безжалостный капитализм. Вот пусть в Америке и будет такой, если общество согласится", — заключил Богданов.