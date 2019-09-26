Квадратный метр первичного жилья в Новой Москве подорожал за год на 16%. Влияние на цены оказал растущий спрос.

Больше всего в Новой Москве представлено квартир комфорт-класса – этот сегмент прочно укрепился в лидерах, на сегодняшний день он составляет 80% от всего предложения, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.Он подчеркнул, что люди приобретают квартиры "для реальной жизни", а не для перепродажи или аренды. Для этого "потребовалось иное качество и иной формат жилья - а именно комфорт", отметил глава департамента.Жидкин добавил, что в настоящее время в ТиНАО в экспозиции находится более 7 тысяч квартир суммарной площадью порядка 439 тысяч квадратных метров.