Не так давно Андрей Григорьев-Аполлонов развелся с супругой. Многие говорили, что артист тяжело переживает разрыв, но похоже, все в прошлом. Недавно певец выложил ролик с молодой спутницей.

Не так давно Андрей Григорьев-Аполлонов развелся с супругой. Многие говорили, что артист тяжело переживает разрыв, но похоже, все в прошлом. Недавно певец выложил ролик с молодой спутницей.Рыжий "Иванушка" часто публикует забавные материалы на своей странице в социальной сети Инстаграм. Даже после развода знаменитость выложил юмористический пост, где под полуголым фото в воинском шлеме и глазами на груди пожаловался Малахову на тот факт, что продюсеры его программы разбудили певца рано утром.В этот же раз звезда российской сцены показал поклонникам ролик-историю, в котором неизвестная девушка вылавливает из водоема лягушку. Видео оформлено в виде мини-сказки. Молодая спутница целует найденное земноводное, которое неожиданным образом превращается в Андрея.Казалось бы, история призвана повеселить публику, однако авторы Телеграмм-канала "Только никому" предположили, что между незнакомой девушкой и певцом есть нечто большее, чем просто дружба. Соответствующую заметку они выпустили на днях."Завидный холостяк – "рыжий Иванушка" – походу оправился от ухода жены к баскетболисту, раз уже рассказывает сказочки на речной прогулке вот этой неопознанной нами брюнетке. Надолго ли она задержится рядом с Андрюшей?," – ехидно поинтересовались в источнике.Впрочем, как бы то ни было, а поклонники предпочли с юмором отреагировать на публикацию Григорьева-Аполлонова. Многие даже пошутили, что сейчас свободные дамы отправятся к ближайшему водоему искать своего "принца": "В каком из наших болот, можно такого парня себе на целовать? (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", "Тоже хочу такого лягушонка", "Сейчас как начнут всех жаб целовать во всех уголках страны 🤣".