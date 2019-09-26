Главный тренер московского Динамо Дмитрий Хохлов взял вину на себя за поражение бело-голубых в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с владивостокским Лучом. Кроме того, наставник столичной команды высказал претензии по работе арбитров встречи.

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов взял вину на себя за поражение бело-голубых в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с владивостокским "Лучом". Кроме того, наставник столичной команды высказал претензии по работе арбитров встречи."Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. В нем виноват, прежде всего, я. Хотелось бы отметить и "прекрасное" судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игубном, не увидеть может только слепой", – приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.Напомним, что "Динамо" уступило "Лучу" в гостях со счетом 0:1 и выбыло из Кубка России.