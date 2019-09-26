Отечественных производителей цифрового оборудования могут освободить от уплаты НДС и понизить для них тарифы страховых взносов. С таким предложением к правительству выступил глава Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.
Отечественных производителей цифрового оборудования могут освободить от уплаты НДС и понизить для них тарифы страховых взносов. С таким предложением к правительству выступил глава Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Снижение налоговой нагрузки и государственная поддержка
необходимы для уверенного роста производителей компьютерного, серверного и
телекомуникационного оборудования на отечественном и зарубежном рынках, отметил
парламентарий. Турчак предложил распространить льготы разработчиков
программного обеспечения на компании, упомянутые в перечне российской радиоэлектронной
аппаратуры.
Помимо прочего, речь идет об особых условиях по оплате НДС и
страховых взносов. Турчак уверен, что это укрепит позиции российских
IT-компаний на отечественном рынке и позволит успешно конкурировать с иностранными
производителями.
"А для небольших компаний-стартапов создаст
благоприятные условия для входа на рынок", – отметил секретарь генсовета
"Единой России". Прежде всего инициатива касается тех, кто будет
разрабатывать решения для цифровой экономики, подчеркнул Турчак.
Очередное заседание Совета по развитию цифровой экономике
посвящено цифровой промышленности. Оно проходит в госкорпорации
"Росатом". В центре внимания участников заседания – доработка единой
информационной системы в сфере закупок, а также меры налогового стимулирования.
В мероприятии принимают участие представители профильных министерств,
"Росатома", "Трансмашхолдинга" и другие.
Ранее "Дни.ру" писали, что Андрей Турчак предложил
Минэкономразвития совместно доработать законопроект о цифровых инновациях.
Руководитель ведомства Максим Орешкин поддержал предложение вице-спикера
Совфеда.