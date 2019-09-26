Отечественных производителей цифрового оборудования могут освободить от уплаты НДС и понизить для них тарифы страховых взносов. С таким предложением к правительству выступил глава Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

Отечественных производителей цифрового оборудования могут освободить от уплаты НДС и понизить для них тарифы страховых взносов. С таким предложением к правительству выступил глава Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Снижение налоговой нагрузки и государственная поддержканеобходимы для уверенного роста производителей компьютерного, серверного ителекомуникационного оборудования на отечественном и зарубежном рынках, отметилпарламентарий. Турчак предложил распространить льготы разработчиковпрограммного обеспечения на компании, упомянутые в перечне российской радиоэлектроннойаппаратуры.Помимо прочего, речь идет об особых условиях по оплате НДС истраховых взносов. Турчак уверен, что это укрепит позиции российскихIT-компаний на отечественном рынке и позволит успешно конкурировать с иностраннымипроизводителями."А для небольших компаний-стартапов создастблагоприятные условия для входа на рынок", – отметил секретарь генсовета"Единой России". Прежде всего инициатива касается тех, кто будетразрабатывать решения для цифровой экономики, подчеркнул Турчак.Очередное заседание Совета по развитию цифровой экономикепосвящено цифровой промышленности. Оно проходит в госкорпорации"Росатом". В центре внимания участников заседания – доработка единойинформационной системы в сфере закупок, а также меры налогового стимулирования.В мероприятии принимают участие представители профильных министерств,"Росатома", "Трансмашхолдинга" и другие.Ранее "Дни.ру" писали, что Андрей Турчак предложилМинэкономразвития совместно доработать законопроект о цифровых инновациях.Руководитель ведомства Максим Орешкин поддержал предложение вице-спикераСовфеда.