Популярная телеведущая часто становится объектом насмешек. От колкостей в адрес журналистки не удержался и юморист Максим Галкин.

Популярная телеведущая часто становится объектом насмешек. От колкостей в адрес журналистки не удержался и юморист Максим Галкин.Артист опробовал новую программу Instagram Gradient, которая помогает определить, на какую знаменитость похож пользователь. Результаты оказались неожиданными для Максима Галкина. По мнению компьютера, артист похож на телеведущую Ксению Собчак.О неожиданном открытии супруг Примадонны рассказал в Сети. В качестве подтверждения юморист разместил коллаж из четырех фотографий, на которых он постепенно "превращается" в журналистку. "У кого-нибудь есть телефон Богомолова?", – с иронией поинтересовался он.Большинство пользователей оценили юмор . "Ничего смешнее я еще не видела", – признался один из комментаторов. Другой подписчик спросил у артиста, хочет ли он покататься на катафалке. "А на третьем фото вы еще и на Юлю Барановскую смахиваете", – отметил еще один пользователь.Остроумный пост также прокомментировали знаменитости. Певец Николай Басков и балерина Анастасия Волочкова ответили, что у них есть телефон Константина Богомолова. Исполнительница Светлана Лобода назвала фотографию "смешной". Реакция самой Ксении Собчак не заставила себя долго ждать. "Ааааа", – коротко написала телеведущая.