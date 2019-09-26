На западе Московской области у магистрального газопровода обнаружены несколько пакетов, предположительно со взрывчаткой.

На западе Московской области у магистрального газопровода обнаружены несколько пакетов, предположительно со взрывчаткой.Как передает "Интерфакс", об этом рассказал информированный источник.Собеседник агентства уточнил, что опасная находка с надписью "аммонит", в которой, судя по всему, находится взрывчатка на основе аммиачной селитры, была обнаружена рядом с деревней Малые Вяземы в Одинцовском районе Подмосковья.В настоящее время полиция оцепила территорию, на место ЧП вызваны взрывотехники.