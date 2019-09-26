В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах региона.Ранее Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать присматривавшая за ним девушка. По данным правоохранителей, ребенок пропал из дома по улице Северная днем 24 сентября. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемую.Как уточняется, девушку обнаружили в лесном массиве на расстоянии порядка трех километров от дома, в котором проживал ребенок. В настоящее время подозреваемую допрашивают. Проводится судебно-медицинская экспертиза, передает РИА Новости.