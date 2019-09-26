Разобраться, почему возник рак у Анастасии Заворотнюк, попытались уже, кажется, эксперты из самых разных областей: и врачи, и гадалки, и даже ее коллеги артисты. За дело взялась астролог Валентина Виттрок: по ее словам, жить звезде Моей прекрасной няни скорее всего осталось недолго.

Разобраться, почему возник рак у Анастасии Заворотнюк, попытались уже, кажется, эксперты из самых разных областей: и врачи, и гадалки, и даже ее коллеги артисты. За дело взялась астролог Валентина Виттрок: по ее словам, жить звезде "Моей прекрасной няни" скорее всего осталось недолго.Проблема в том, что в гороскопе Анастасии Заворотнюк есть указание на раннюю смерть. Об этом свидетельствует напряженный аспект Солнца к Луне, авторитетно заявляет специалист. "Никаким сомнениям не подлежит", – вынесла суровый приговор она.Астролог предположила, что Заворотнюк может умереть вовсе не от опухоли мозга. Но, скорее всего, это произойдет в достаточно раннем возрасте – на это указывают звезды.Попыталась Виттрок разобраться и в причинах резкого ухудшения здоровья актрисы. Эксперт не исключает, что виной всех бед звезды "Моей прекрасной няни" является родовое проклятие.Чтобы в этом разобраться, астролог предложила обратить внимание на мать Заворотнюк. "Можно предположить, что ее успех в профессии не понравился кому-то из коллег, ей очень сильно завидовали, а зависть – одна из форм порчи. Но, возможно, что источником проклятия стала не сама Валентина Борисовна, а кто-то из ее предков, на которого и было наложено родовое проклятие, которого дошло теперь до ее семьи", – цитирует Виттрок украинское издание "Обозреватель".По предварительным данным, обнаружили около года назад. Родственники приняли решение вывезти ее в зарубежную клинику, но помочь там актрисе не смогли.Продолжала лечение звезда "Моей прекрасной няни" в Москве. По неофициальной информации, ее состояние резко ухудшилось в начале сентября 2019 года. Близкие отказываются в подробностях комментировать слухи о здоровье Заворотнюк.