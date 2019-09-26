Протоиерей Андрей Ткачев вмешался в скандал вокруг онкобольной Анастасии Заворотнюк. Священнослужитель уверен: прежде чем распускать слухи, нужно представить себя на месте умирающей актрисы.

Протоиерей Андрей Ткачев вмешался в скандал вокруг онкобольной Анастасии Заворотнюк. Священнослужитель уверен: прежде чем распускать слухи, нужно представить себя на месте умирающей актрисы.По словам протоиерея, молчание о большой трагедии лежит в основе нравственности, это должно быть понятно каждому. Скандал, который раздули вокруг диагноза Заворотнюк, он считает настоящим издевательством."Человек страдает. Уже и родственники обращались, просили: пощадите человека, что же вы треплете ее имя. Это, конечно, край какой-то", – сокрушается священник. Ткачев уверен, что достаточно просто представить себя на месте умирающей Заворотнюк, чтобы понять, что пора прекратить распускать слухи, передает .Протоиерей считает, что друзьям и близким Заворотнюк следовало бы организовать сбор средств на ее лечение вместо того, чтобы ходить по ток-шоу, сообщает . "Зачем вообще кормить людей сплетнями? Но у нас на этом построена половина телевидения", – недоумевает он."Вот умрет человек, забудут же его очень быстро и найдут себе новую пищу, и опять будут трепать в зубах чужую судьбу", – возмущается Ткачев.Священник уверен, что само обсуждение таких вопросов на федеральных каналах – нечто некрасивое и непристойное. Он заявил, что для человека недостойно до такой степени погружаться в сплетни о других людях.Напомним, что рак у Анастасии Заворотнюк диагностировали около года назад. Некоторое время звезда "Моей прекрасной няни" лечилась за границей, после ее перевезли в Москву.Состояние артистки резко ухудшилось в сентября 2019 года. Сообщалось, что она впала в кому, ей провели несколько операций. Родственники отказываются в подробностях рассказывать о состоянии Анастасии Заворотнюк.